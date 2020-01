O motorista que transita pelo bairro Portão, em Curitiba, deve ficar atento à mudança no trânsito na tarde desta quinta-feira (30). A partir das 15h, as ruas Padre Leonardo Nunes e Francisco Klentz passam a compor um binário – sistema de ruas paralelas com fluxo contrário para facilitar a circulação de veículos.

continua depois da publicidade

A Rua Padre Leonardo Nunes começa a ter sentido único de circulação para os veículos a partir do cruzamento com a Avenida Arthur Bernardes até a Rua Professor Fábio de Souza.Já a Francisco Klemtz vai seguir somente em direção à Arthur Bernardes, desde a esquina com a Rua Curupis. Tanto a Padre Leonardo Nunes como a Francisco Klemtz tiveram pavimento recapeado recentemente.

LEIA+ Risco de temporal em Curitiba e restante do Paraná nesta quinta-feira

“O sentido único nesse trecho de 800 metros cria uma ligação para o bairro Portão com o binário já existente entre as ruas Tabajaras e Tamoios, do outro lado da Avenida Arthur Bernardes”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Agentes de trânsito vão orientar os motoristas e fornecer o apoio necessário às equipes de sinalização da Setran ao longo do dia.