Atacadista faz mutirão de empregos para pessoas com mais de 50 anos

Na próxima quarta-feira (17), o Max Atacadista promove um mutirão de empregos com vagas destinadas para trabalhadores com mais de 50 anos, além de outras faixas etárias, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação será realizada das 9h às 16h, na Agência do Trabalhador do município.
Durante o mutirão, os candidatos serão atendidos diretamente por recrutadores da rede varejista. As entrevistas acontecerão no local e, em caso de aprovação, a contratação será imediata. A expectativa é preencher cerca de 40 vagas para a unidade localizada no bairro Vila Bancária. Confira, a seguir, as posições ofertadas:
- Zelador (2)
- Agente de prevenção de perdas (6)
- Ajudante de depósito (2)
- Operador de empilhadeira (1)
- Separador (1)
- Repositor de bazar (2)
- Repositor de mercearia (3)
- Repositor de frios (5)
- Repositor de FLV (2)
- Açougueiro (4)
- Auxiliar de açougue (3)
- Balconista (1)
- Operador de caixa (10)
Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão transporte fretado ou vale-transporte, assistência de saúde (telemedicina, plano odontológico e telepsicologia), clube de vantagens com descontos em farmácias e cartão convênio, além do programa Contamos com Você.
A rede também oferece programas de reconhecimento e premiação, seguro de vida com assistência funeral, salas de amamentação e acompanhamento de gestantes, vale-refeição, além de oportunidades de carreira e capacitação por meio da Uniffato.
Como se candidatar?
Para se candidatar às vagas do mutirão, o atendimento será por ordem de chegada, com preferência para moradores de Campo Largo e regiões próximas. Os candidatos devem apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou impressa).
De acordo com a empresa, a maioria das funções exige apenas ser maior de 18 anos e ter disponibilidade imediata para início das atividades. Há vagas para trabalhadores com e sem experiência.
Serviço
Mutirão de Vagas de Emprego para Max Atacadista
Datas: quarta-feira (17)
Horário: 9h às 16h
Local: Agência do Trabalhador de Campo Largo, na Avenida Vereador Arlindo Chemin, nº 95, no bairro Centro
Mais informações pelo WhatsApp (41) no número 3136-0007