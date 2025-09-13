Oportunidade

Atacadista faz mutirão de empregos para pessoas com mais de 50 anos

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Julia Moreira
13/09/25
Imagem mostra pessoas em um guichê de atendimento ao público.
Foto: Reprodução.

Na próxima quarta-feira (17), o Max Atacadista promove um mutirão de empregos com vagas destinadas para trabalhadores com mais de 50 anos, além de outras faixas etárias, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação será realizada das 9h às 16h, na Agência do Trabalhador do município.

Durante o mutirão, os candidatos serão atendidos diretamente por recrutadores da rede varejista. As entrevistas acontecerão no local e, em caso de aprovação, a contratação será imediata. A expectativa é preencher cerca de 40 vagas para a unidade localizada no bairro Vila Bancária. Confira, a seguir, as posições ofertadas:

  • Zelador (2)
  • Agente de prevenção de perdas (6)
  • Ajudante de depósito (2)
  • Operador de empilhadeira (1)
  • Separador (1)
  • Repositor de bazar (2)
  • Repositor de mercearia (3)
  • Repositor de frios (5)
  • Repositor de FLV (2)
  • Açougueiro (4)
  • Auxiliar de açougue (3)
  • Balconista (1)
  • Operador de caixa (10)

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão transporte fretado ou vale-transporte, assistência de saúde (telemedicina, plano odontológico e telepsicologia), clube de vantagens com descontos em farmácias e cartão convênio, além do programa Contamos com Você.

A rede também oferece programas de reconhecimento e premiação, seguro de vida com assistência funeral, salas de amamentação e acompanhamento de gestantes, vale-refeição, além de oportunidades de carreira e capacitação por meio da Uniffato.

Como se candidatar?

Para se candidatar às vagas do mutirão, o atendimento será por ordem de chegada, com preferência para moradores de Campo Largo e regiões próximas. Os candidatos devem apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou impressa).

De acordo com a empresa, a maioria das funções exige apenas ser maior de 18 anos e ter disponibilidade imediata para início das atividades. Há vagas para trabalhadores com e sem experiência.

Serviço

Mutirão de Vagas de Emprego para Max Atacadista
Datas: quarta-feira (17)
Horário: 9h às 16h
Local: Agência do Trabalhador de Campo Largo, na Avenida Vereador Arlindo Chemin, nº 95, no bairro Centro
Mais informações pelo WhatsApp (41) no número 3136-0007

