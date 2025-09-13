Atacadista faz mutirão de empregos para pessoas com mais de 50 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na próxima quarta-feira (17), o Max Atacadista promove um mutirão de empregos com vagas destinadas para trabalhadores com mais de 50 anos, além de outras faixas etárias, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação será realizada das 9h às 16h, na Agência do Trabalhador do município.

Durante o mutirão, os candidatos serão atendidos diretamente por recrutadores da rede varejista. As entrevistas acontecerão no local e, em caso de aprovação, a contratação será imediata. A expectativa é preencher cerca de 40 vagas para a unidade localizada no bairro Vila Bancária. Confira, a seguir, as posições ofertadas:

Zelador (2)

Agente de prevenção de perdas (6)

Ajudante de depósito (2)

Operador de empilhadeira (1)

Separador (1)

Repositor de bazar (2)

Repositor de mercearia (3)

Repositor de frios (5)

Repositor de FLV (2)

Açougueiro (4)

Auxiliar de açougue (3)

Balconista (1)

Operador de caixa (10)

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão transporte fretado ou vale-transporte, assistência de saúde (telemedicina, plano odontológico e telepsicologia), clube de vantagens com descontos em farmácias e cartão convênio, além do programa Contamos com Você.

A rede também oferece programas de reconhecimento e premiação, seguro de vida com assistência funeral, salas de amamentação e acompanhamento de gestantes, vale-refeição, além de oportunidades de carreira e capacitação por meio da Uniffato.

Como se candidatar?

Para se candidatar às vagas do mutirão, o atendimento será por ordem de chegada, com preferência para moradores de Campo Largo e regiões próximas. Os candidatos devem apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou impressa).

De acordo com a empresa, a maioria das funções exige apenas ser maior de 18 anos e ter disponibilidade imediata para início das atividades. Há vagas para trabalhadores com e sem experiência.

Serviço

Mutirão de Vagas de Emprego para Max Atacadista

Datas: quarta-feira (17)

Horário: 9h às 16h

Local: Agência do Trabalhador de Campo Largo, na Avenida Vereador Arlindo Chemin, nº 95, no bairro Centro

Mais informações pelo WhatsApp (41) no número 3136-0007