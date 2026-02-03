Associação dos Aposentados de Curitiba inicia atividades de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Associação dos Aposentados da Prefeitura de Curitiba (AAPC) deu início nesta semana à programação de atividades para 2026. As aulas de inglês e práticas de qigong e tai chi abriram o calendário na segunda-feira (2/2), oferecendo opções de aprendizado e bem-estar para os servidores aposentados.

A AAPC mantém parceria com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) e a Fundação Cultural de Curitiba para oferecer aulas de desenho e pintura em tela, que integram o programa Vida Nova do IPMC. Além disso, a associação promove oficinas de diversos idiomas, música, artesanato, práticas corporais e oficinas de memória.

Rita do Rocio Juliani, 63 anos, ex-professora da rede municipal, destaca a importância do convívio proporcionado pelas atividades: “Quando a gente se aposenta é normal romper os vínculos. Aqui temos o sentimento de pertencimento e isso é muito bom”.

As aulas de desenho e pintura em tela, ministradas pela professora Mariza Del Claro, 77 anos, exploram a arte contemporânea. “Para participar, não é preciso ter experiência prévia com a arte”, explica Mariza. Já os exercícios de qigong, ensinados por Lilian Gabardo Hembecker, 73 anos, visam melhorar a saúde física e mental dos participantes.

Para participar das atividades, os servidores aposentados e ativos devem se associar à AAPC. O custo mensal é de 0,6% da aposentadoria ou salário, com desconto em folha. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3323-1044 ou WhatsApp (41) 98522-9158, de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h.