A rede de supermercado Assaí Atacadista está com vagas abertas para diversas áreas de atuação em suas 176 lojas do Brasil, sendo cinco no Paraná (duas em Curitiba, duas em Londrina e uma Maringá). São vagas para os cargos de empacotador, repositor, operador de caixa, operador de depósito e fiscal de prevenção de perdas.

A rede, porém, não destacou quantas são e nem para quais cidades são as vagas, mas explicou que são vagas proporcionais para todas as lojas da rede.

Podem se candidatar candidatos maiores de 18 anos com ensino médio completo e com disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Por causa da pandemia de covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line. No Paraná, os interessados podem consultar as vagas disponíveis – pesquisando o cargo desejado – e cadastrar o currículo no site da empresa Luandre.

As vagas no podem ser consultadas neste link.