Asilo São Vicente de Paulo comemora 100 anos com show da orquestra de Curitiba

O Asilo São Vicente de Paulo comemorou no último dia 30 de outubro 100 anos de bons serviços prestados à população paranaense nesta quinta-feira (12/11). A partir das 10h30, na sede da instituição – localizada no bairro Juvevê – a Orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba realiza uma apresentação gratuita para celebrar tão importante data com a comunidade.

“É com o coração transbordando de alegria que celebramos os 100 anos do Asilo São Vicente de Paulo. A festa da vida, a festa do amor! Vidas que chegaram a esta casa trazendo suas histórias, alegrias, dores, fé e sonhos e que, ao longo de um século, ajudaram a construir muito mais do que uma instituição: construíram um lar”, disse o Padre José Aparecido Pinto, diretor da instituição.

Do “Asylo de Mendicância” aos primeiros anos de acolhimento

A história do Asilo São Vicente de Paulo teve início no começo da década de 1920, período em que Curitiba contava com pouco menos de 80 mil habitantes e enfrentava os primeiros desafios do crescimento urbano. Sensibilizado com a situação de idosos sem família e pessoas vulneráveis nas ruas, o então presidente (hoje o cargo seria governador) do Estado do Paraná, Caetano Munhoz da Rocha, idealizou um espaço para abrigar e dar condições mais dignas a essas pessoas.

Após a cessão do terreno pela Prefeitura de Curitiba em 1921 e o início das obras em 1924, a instituição foi inaugurada oficialmente em 30 de outubro de 1926 como “Lar de Mendicância”. A gestão foi entregue à Congregação das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz, lideradas pela primeira Superiora, Irmã Angela da Conceição. As religiosas administraram a casa por quase 80 anos (até 2004), organizando a estrutura para acolher homens, mulheres e jovens atendidas pela Escola de Preservação e Reforma.

Reestruturação e dedicação exclusiva a mulheres idosas

O perfil da instituição passou por uma mudança em 1967, quando um decreto redefiniu sua missão para o atendimento da “velhice desamparada”. Entre 1967 e 1969, os homens acolhidos foram transferidos para o Recanto do Tarumã e as jovens para o Lar Yvone Pimentel, fazendo com que o Asilo se dedicasse exclusivamente ao acolhimento de mulheres idosas em situação de vulnerabilidade social.

Com a aprovação do Estatuto do Idoso em 2003, a instituição passou a ser classificada como Instituição de Longa Permanência para Idosos. Em 2004, a gestão passou para a Fundação Educacional Itaqui, marcando também a criação do Centro Dia em 2005, serviço pioneiro para atendimento diurno que preserva a convivência familiar. Desde 2009, a Ação Social do Paraná (ASP), sob a coordenação do Padre José Aparecido Pinto, responde pela administração.

“Ao percorrer estes corredores, encontro testemunhos que me fazem refletir sobre a existência, sobre nossa vocação e sobre a maneira como Deus se revela a nós por meio do outro. São mulheres que nos ensinam pela simplicidade de um sorriso, pela força de suas histórias, pela fé e pela vontade de viver. Algumas fizeram desta casa seu lar por décadas; outras permaneceram conosco por menos tempo. Todas, porém, deixaram marcas e nos ajudaram a compreender aquilo que São Vicente de Paulo nos ensinou: reconhecer, no próximo, o rosto de Deus”, disse o padre José Aparecido.

Atualmente, o Asilo São Vicente de Paulo garante o bem-estar e a proteção de 150 idosas moradoras. No local, uma equipe multiprofissional (composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais) assegura atendimento humanizado e incentivo permanente à autonomia.

Veja a revista especial que relembra os 100 anos do Asilo São Vicente de Paulo

Homenagem com orquestra

O show da Orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba integra a programação do projeto Música pela Vida, sob direção musical de Dan Tolomony e com solos do pianista Pablo Rossi. Com um repertório que reúne desde peças de Mozart, Bach e Villa-Lobos até clássicos da música popular brasileira, o concerto é mais um evento que celebra os 100 anos da instituição. Em outubro, o arcebispo de Curitiba, Dom Peruzzo, rezou uma missa especial na capela local.

Como ajudar?

Existem muitas formas de ajudar o Asilo São Vicente de Paulo. Doações por PIX podem ser feitas direto no CNPJ 76.712.918/0001-25 (Ação Social do Paraná). As doações feitas podem abater parte do imposto de renda do próximo anos. Empresas também podem doar até 1% do imposto devido diretamente nas contas da ASP.

A entidade tem conta em cincos diferentes, que também podem receber doações:

Banco Itaú

Agência: 0274

Conta Corrente: 77798-6

Banco Bradesco

Agência: 1342

Conta Corrente: 467293-3

Caixa Econômica Federal

Agência: 1633

OP. 1388

Conta Poupança: 739015991-0

Banco do Brasil

Agência: 3007-4

Conta Corrente: 28267-7

Sicredi

Agência: 0730

Conta Corrente: 69738-1