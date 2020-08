O asfaltamento de ruas tem sido uma das marcas da gestão do atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Inclusive, adversários usam isso para atacá-lo. Segundo os resultados do Fala Curitiba 2020, ferramenta utilizada para colher sugestões dos curitibanos sobre o orçamento da cidade no próximo ano, no entanto, foi justamente a pavimentação de ruas que recebeu a maior quantidade de pedidos.

A consulta pública começou em 9 de março e dez regionais da cidade foram mobilizadas. A que teve mais participação foi a do Boqueirão, que reúne os bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, Hauer e Xaxim, com 4.854 sugestões/solicitações. Além da pavimentação, foram mencionadas em ordem de quantidade de pedidos: Melhorias no sistema de iluminação pública; viaturas para Guarda Municipal; Módulos da Guarda Municipal; e diminuição das filas para consultas especializadas.

+ Leia mais: Família paranaense relata dor ao fazer velório de vítima da covid-19 por vídeo

Neste ano, apesar de não ter tido audiências presenciais, o Fala Curitiba teve aumento de 67% de participação pelo site da iniciativa. Foram feitas 47.498 sugestões por 11.245 cidadãos que participaram de todo o processo, que contou com a elaboração das prioridades para a Lei de Diretrizes Orçamentários (LDO), que define os temas principais e Lei Orçamentária Anual LOA.

Em nove das dez regionais o asfaltamento/pavimentação foi o item mais pedido. Apenas a Matriz esta solicitação não foi a vencedora. As ruas apontadas pelos participantes passarão por uma análise técnica da Secretaria Municipal de Obras Públicas quanto à viabilidade de recuperação ou implementação do pavimento.

Em segundo lugar na votação com maior participação popular ficou a Regional Boa Vista (4.163 sugestões), Matriz (3.352), Portão (2.930), Santa Felicidade (2.482), Cajuru (2.403), Pinheirinho (1.678), Bairro Novo (1.224), Tatuquara (992) e CIC (991).

+ Veja também: Fumaça no local onde morreram 8 pessoas na BR-277 é notada há dias por moradores

Confira as cinco maiores demandas das dez regionais:

Regional Bairro Novo

Pavimentação – Obras Públicas;

Contratação de profissionais (Atenção Básica) – Saúde;

Diminuir as filas para consultas especializadas (Atenção especializada) – Saúde;

Abertura de turmas (Educação Infantil – CMEIS) – Educação;

Contratação de profissionais (Urgência e Emergência) – Saúde.

Regional Boa Vista

Pavimentação – Obras Públicas;

Melhorias no sistema de Iluminação pública e troca para luminárias em LED (Iluminação pública) – Obras Públicas;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança;

Viaturas – carros e motos para a Guarda Municipal – Segurança;

Diminuir as filas para consultas especializadas (Atenção Especializada) – Saúde.

Regional Boqueirão

Pavimentação – Obras Públicas;

Melhorias no sistema de iluminação pública e troca para luminárias em LED (Iluminação pública) – Obras Públicas;

Viaturas – carros e motos para Guarda Municipal – Segurança;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança;

Diminuir as filas para consultas especializadas (Atenção Especializada) – Saúde.

Regional Cajuru

Pavimentação – Obras Públicas;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança;

Viaturas – carros e motos para Guarda Municipal – Segurança;

Diminuir as filas para consultas especializadas (Atenção Especializada) – Saúde;

Melhorias no sistema de iluminação pública e troca para luminárias em LED (Iluminação pública) – Obras Públicas.

Regional CIC

Pavimentação – Obras Públicas;

Viaturas – carros e motos para Guarda Municipal – Segurança;

Melhorias no sistema de iluminação pública e troca para luminárias em LED (Iluminação pública) – Obras Públicas;

Diminuir as filas para consultas especializadas (Atenção Especializada) – Saúde;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança.

Regional Matriz

Promoção de projetos e ações para diminuição de pessoas em situação de rua (Atenção especial à pessoa em situação de rua) – Assistência Social;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança;

Viaturas – carros e motos para Guarda Municipal – Segurança;

Melhorias no sistema de iluminação pública e troca para luminárias em LED (Iluminação pública) – Obras Públicas;

Pavimentação de uma rua da Regional – Obras Públicas.

Regional Pinheirinho

Pavimentação – Obras Públicas;

Melhorias no sistema de iluminação pública e troca para luminárias em LED (Iluminação pública) – Obras Públicas;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança;

Diminuir as filas para consultas especializadas (Atenção especializada) – Saúde;

Viaturas – carros e motos para Guarda Municipal – Segurança.

Regional Portão

Pavimentação – Obras Públicas;

Melhorias no sistema de iluminação pública, eficientização com troca para luminárias em LED – Obras Públicas;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança;

Viaturas – carros e motos para Guarda Municipal – Segurança;

Expansão do atendimento (Guarda Municipal).

Regional Santa Felicidade

Pavimentação – Obras Públicas;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança;

Melhorias no sistema de Iluminação Pública, troca para luminárias em LED (Iluminação pública) – Obras Públicas;

Viaturas – carros e motos para Guarda Municipal – Segurança;

Diminuir as filas para consultas especializadas (Atenção especializada) – Saúde.

Regional Tatuquara

Pavimentação – Obras Públicas;

Módulos da Guarda Municipal – Segurança;

Viaturas – carros e motos para Guarda Municipal – Segurança;

Melhorias no sistema de iluminação pública, troca para luminárias em LED (Iluminação pública) – Obras Públicas;

Análise de viabilidade técnica e/ou elaboração de projeto para implantação de galeria de águas pluviais – escoamento da água de chuva (Pontes e drenagem) – Obras Públicas.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?