Árvore de crochê gigante decora Mercado Municipal do Capão Raso

Uma árvore de Natal de 7 metros de altura, feita inteiramente de crochê, é a nova atração do Mercado Municipal do Capão Raso em Curitiba. A estrutura colorida, composta por 1.500 peças de crochê, foi criada por 600 voluntários da ONG curitibana Lucianas & Marias como parte da decoração do Natal Encantado do local.

O projeto teve início em 12 de setembro, Dia Mundial do Crochê, quando voluntários foram convidados a confeccionar quadradinhos que posteriormente foram unidos em um painel de 8 metros. A árvore resultante conta com 65 cores diferentes, aplicações de passarinhos em ninhos e mais de 700 mil pontos de crochê.

Luciana Cortez, artesã e fundadora da ONG, explica que a iniciativa vai além da decoração: “É um símbolo de afeto coletivo para este fim de ano. O projeto também ajuda a divulgar os benefícios deste trabalho artesanal, que pode transformar vidas financeira e psicologicamente”.

A árvore de crochê estará em exibição no Mercado Municipal do Capão Raso até 6 de janeiro de 2026, como parte das atrações do Natal de Curitiba 2025. O local, que abriga mais de 100 lojas, também oferece outras atividades natalinas, incluindo apresentações musicais gratuitas aos sábados.

A ONG Lucianas e Marias, fundada em Curitiba em 2015, promove atividades durante todo o ano para incentivar a arte do crochê, capacitar artesãos e utilizar o artesanato como ferramenta de transformação social e econômica, além de auxiliar no combate à depressão.