Natal de Curitiba 2025

Árvore de crochê gigante decora Mercado Municipal do Capão Raso

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 16/12/25 12h02
A Árvore de Crochê, idealizada por Luciana Cortez, reúne o trabalho de 600 participantes em mais de 700 mil pontos. No Mercado Municipal do Capão Raso, ela celebra cores, criatividade e união. Curitiba, 01/12/2025. Foto: Hully Paiva/SECOM

Uma árvore de Natal de 7 metros de altura, feita inteiramente de crochê, é a nova atração do Mercado Municipal do Capão Raso em Curitiba. A estrutura colorida, composta por 1.500 peças de crochê, foi criada por 600 voluntários da ONG curitibana Lucianas & Marias como parte da decoração do Natal Encantado do local.

O projeto teve início em 12 de setembro, Dia Mundial do Crochê, quando voluntários foram convidados a confeccionar quadradinhos que posteriormente foram unidos em um painel de 8 metros. A árvore resultante conta com 65 cores diferentes, aplicações de passarinhos em ninhos e mais de 700 mil pontos de crochê.

Luciana Cortez, artesã e fundadora da ONG, explica que a iniciativa vai além da decoração: “É um símbolo de afeto coletivo para este fim de ano. O projeto também ajuda a divulgar os benefícios deste trabalho artesanal, que pode transformar vidas financeira e psicologicamente”.

A árvore de crochê estará em exibição no Mercado Municipal do Capão Raso até 6 de janeiro de 2026, como parte das atrações do Natal de Curitiba 2025. O local, que abriga mais de 100 lojas, também oferece outras atividades natalinas, incluindo apresentações musicais gratuitas aos sábados.

A ONG Lucianas e Marias, fundada em Curitiba em 2015, promove atividades durante todo o ano para incentivar a arte do crochê, capacitar artesãos e utilizar o artesanato como ferramenta de transformação social e econômica, além de auxiliar no combate à depressão.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.