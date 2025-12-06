Arquivo Público de Curitiba adota pesquisa digital para consulta de acervo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Arquivo Público Municipal de Curitiba, que armazena registros históricos da cidade desde 1797, implementou um sistema de pesquisa digital em seu site para agendamentos e consultas ao acervo documental. A nova funcionalidade visa padronizar o atendimento e ampliar o acesso da população aos documentos históricos.

Para acessar o serviço, os cidadãos devem visitar o site da Prefeitura de Curitiba, navegar até a área da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação (Smati) e clicar no link do Arquivo Público. O sistema gera um protocolo para cada consulta, permitindo o acompanhamento do processo e a elaboração de relatórios sobre o uso do acervo.

Ampliação do acesso à história da cidade

Alessandra Paluski, superintendente de Administração da Smati, destaca que a iniciativa busca facilitar o acesso da população aos documentos que compõem a história de Curitiba. O acervo inclui cerca de 80 mil caixas de documentos e 14 mil rolos de microfilmes, abrangendo registros desde 1797.

Karla Martinelli, diretora do Arquivo Público Municipal, ressalta a importância de ampliar o acesso à história recente da cidade: “Estamos contribuindo para que um maior número de pessoas possa ter uma compreensão mais contextualizada da realidade presente, tendo como fundo o conhecimento do passado”.

O Arquivo Público, localizado na CIC e inaugurado em 2004, segue rigorosas normas arquivísticas brasileiras. Recentemente, o acervo foi enriquecido com documentos históricos das secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente. A consulta está disponível para qualquer pessoa com interesse particular, comercial ou institucional.