Armazéns da Família venderão ração para cães a preço subsidiado em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba iniciou o processo para disponibilizar ração para cães a preços subsidiados nos Armazéns da Família da capital e Região Metropolitana. A medida visa beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social, reduzindo gastos com animais de estimação.

A previsão é que as rações para cães adultos e filhotes estejam disponíveis ainda no primeiro semestre de 2026, com preços até 30% mais baixos que os praticados no mercado. Serão ofertados produtos de qualidade, incluindo ração para cães adultos com 21% de proteína e para filhotes com 27% de proteína.

A iniciativa foi viabilizada a partir de um pedido da vereadora Andressa Bianchesi e conta com recursos de cerca de R$ 2 milhões destinados por emenda parlamentar do deputado federal Matheus Laiola para a compra subsidiada da ração.

A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) será responsável por conduzir o processo de licitação e aquisição dos produtos. A medida amplia o apoio já oferecido pelos Armazéns da Família na economia do orçamento doméstico das famílias cadastradas no programa.