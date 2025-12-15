Armazéns da Família têm última Semana da Economia antes do recesso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba realiza sua última edição de 2025 de terça-feira (16/12) a sexta-feira (19/12), antes do recesso de fim de ano. As unidades entrarão em recesso a partir do dia 20 de dezembro, com retorno previsto para 6 de janeiro.

Nesta semana, os destaques são produtos típicos das festas natalinas. O leite condensado Frimesa (395g) está por R$ 3,99, o creme de leite Tirol (200g) por R$ 1,89 e o pêssego em calda Oderich (830g) por R$ 9,99. O leite integral Tirol (1 litro) teve redução de preço, passando de R$ 3,79 para R$ 2,95.

Outros itens em promoção incluem arroz, feijão, macarrão, queijo, frango e tilápia. O programa atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso aos produtos com preços reduzidos.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, destaca a importância da iniciativa neste período do ano, quando as famílias têm mais gastos com as festas e férias escolares. A Semana da Economia visa garantir alimentos essenciais e produtos típicos das festas a preços mais acessíveis.