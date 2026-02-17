Armazéns da Família reabrem com descontos após carnaval em Curitiba; Veja!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Armazéns da Família de Curitiba reabrem na Quarta-feira de Cinzas (18/2), após o recesso de carnaval, com atendimento das 14h15 às 18h. O programa inicia uma nova Semana da Economia, oferecendo produtos essenciais a preços reduzidos para famílias de baixa renda da capital paranaense.

Entre 18 e 21 de fevereiro, as ofertas incluem arroz parboilizado Buriti (5 kg) por R$ 12,89, coxa e sobrecoxa congelada Pioneiro a R$ 7,49 o quilo, queijo mussarela fatiado Tirol (300g) por R$ 10,49 e pão fatiado Leite Nino a R$ 4,15. As promoções são válidas em todas as unidades, enquanto durarem os estoques.

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Podem se cadastrar famílias com renda de até cinco salários mínimos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que também são atendidas.

A iniciativa visa auxiliar famílias de baixa renda a terem acesso a produtos mais baratos que no varejo convencional, impactando positivamente o orçamento doméstico. Para se cadastrar ou obter mais informações sobre o programa, os interessados devem procurar uma unidade do Armazém da Família ou consultar o site da Prefeitura de Curitiba.