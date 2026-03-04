Armazéns da Família passam a aceitar Cartão Comida Boa em Curitiba e RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de março, todos os Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana (RMC) passam a aceitar o Cartão Comida Boa como forma de pagamento. A medida visa ampliar o acesso de famílias em situação de vulnerabilidade a alimentos com preços até 30% mais baixos que os praticados em mercados convencionais.

O Cartão Comida Boa é um programa de transferência de renda do Governo do Paraná que concede auxílio mensal de R$ 80 para compra de alimentos e itens básicos. O benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no CadÚnico, com recarga realizada todo dia 25.

Outra novidade é a integração entre os Armazéns da Família de diferentes municípios. Agora, usuários cadastrados em Curitiba ou cidades da RMC poderão realizar compras em qualquer unidade da capital ou região metropolitana, independente da cidade de origem do cadastro.

Em Curitiba, 10.118 famílias são atendidas pelo Cartão Comida Boa. Na Região Metropolitana, são 18.642, totalizando 28.760 famílias beneficiadas. Para verificar se tem direito ao auxílio, o cidadão deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência.

As lojas dos Armazéns da Família de Curitiba e municípios da RMC já estão preparadas para atender os beneficiários do programa Comida Boa. A medida busca fortalecer a rede de proteção social e garantir que o benefício cumpra seu papel de reforçar a alimentação de quem mais precisa.