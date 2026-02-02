Armazéns da Família oferecem promoções na Semana da Economia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Semana da Economia dos Armazéns da Família acontece de 3 a 7 de fevereiro em Curitiba, oferecendo produtos com preços reduzidos para café da manhã, lanches e refeições. Entre os destaques estão leite integral por R$ 2,99 e pão fatiado por R$ 4,15.

Para as principais refeições, coxa e sobrecoxa de frango congelada (1 kg) sai por R$ 7,49 e arroz parboilizado (5 kg) por R$ 12,49. As ofertas são válidas em todas as unidades dos Armazéns da Família, enquanto durarem os estoques.

O programa Armazém da Família, coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Podem se cadastrar famílias com renda de até cinco salários mínimos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas.

A iniciativa visa oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis, permitindo que os curitibanos mantenham uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas. As promoções da Semana da Economia reforçam esse objetivo, proporcionando opções mais baratas que no varejo convencional.