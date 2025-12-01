Armazéns da Família oferecem promoções especiais de Natal em Curitiba

Sem pesar no bolso

Os Armazéns da Família de Curitiba iniciam dezembro com promoções especiais para ajudar as famílias nas compras de fim de ano. A partir de 2 de dezembro, começa a Semana da Economia Especial de Natal, que se estenderá por todo o mês, oferecendo dez itens em promoção por semana, com sete deles mantendo preço fixo durante dezembro.

Durante o período de 2 a 19 de dezembro, produtos como leite integral, arroz, feijão, macarrão, queijo mussarela, frango congelado e posta de tilápia terão preços promocionais fixos. Na primeira semana, de 2 a 6 de dezembro, itens típicos para sobremesas natalinas, como cerejas e figos em calda, também entrarão em oferta.

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso a produtos com preços reduzidos. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas são atendidas pelo programa.

As promoções estarão disponíveis enquanto durarem os estoques. Para mais informações sobre cadastro e locais de atendimento, os interessados devem consultar os canais oficiais da Prefeitura de Curitiba.

