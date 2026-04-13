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Armazéns da Família oferecem produtos com preços reduzidos em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 13/04/26 17h01
Semana da Economia tem arroz, frango e almôndegas nos Armazéns da Família. Foto: Levy Ferreira/SECOM (arquivo)

Os Armazéns da Família de Curitiba promovem a Semana da Economia de terça-feira (14/4) a sábado (18/4), com produtos básicos a preços reduzidos para famílias cadastradas no programa. A ação acontece em todas as unidades da capital e oferece itens essenciais como arroz, frango e extrato de tomate.

Entre os produtos disponíveis está o arroz polido Buriti em pacote de 5 quilos por R$ 16,99. O frango congelado Copacol sai a R$ 7,99 o quilo, enquanto o extrato de tomate Bonare em sachê custa R$ 1,99. A almôndega congelada Meatfoods de 1 quilo está disponível por R$ 13,99. As ofertas são válidas enquanto durarem os estoques.

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso aos produtos com preços abaixo do varejo convencional. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas também são atendidas pela iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

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