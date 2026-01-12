Armazéns da Família oferecem ingredientes básicos com descontos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Armazéns da Família de Curitiba promovem a Semana da Economia de 13 a 17 de janeiro, com ofertas em ingredientes para refeições do dia a dia. Entre os destaques estão macarrão espaguete por R$ 2,39 e coxa e sobrecoxa de frango por R$ 7,49 o quilo.

A iniciativa visa auxiliar famílias de baixa renda a ter acesso a alimentos mais baratos que no varejo convencional. O programa atende 353 mil famílias cadastradas na capital, beneficiando cerca de um milhão de curitibanos com renda de até cinco salários mínimos.

Além das opções para almoço, a semana inclui produtos para lanches rápidos, como queijo mussarela fatiado por R$ 10,49 e biscoito recheado por R$ 0,94. As ofertas são válidas em todas as unidades dos Armazéns da Família, enquanto durarem os estoques.

O programa Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba. Também atende 163 entidades sociais e filantrópicas da cidade.

Para se cadastrar e ter acesso aos produtos com preços reduzidos, as famílias interessadas devem comprovar renda de até cinco salários mínimos. Mais informações sobre o cadastro podem ser obtidas diretamente nos Armazéns da Família ou no site da Prefeitura de Curitiba.