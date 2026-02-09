Armazéns da Família oferecem descontos em produtos para refeição italiana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Semana da Economia dos Armazéns da Família, que acontece de 10 a 14 de fevereiro em Curitiba, traz ofertas em produtos para uma refeição italiana acessível. Entre os destaques estão almôndega congelada por R$ 14,99 (1 kg), macarrão espaguete por R$ 2,39 (500 g) e extrato de tomate por R$ 1,99 (300 g).

As ofertas são válidas em todas as unidades dos Armazéns da Família enquanto durarem os estoques. O programa atende 353 mil famílias cadastradas na capital, beneficiando cerca de um milhão de curitibanos com renda de até cinco salários mínimos.

Além dos itens para macarronada, o arroz parboilizado (5 kg) também está com preço especial de R$ 12,49. A iniciativa visa auxiliar famílias de baixa renda a ter acesso a produtos mais baratos que no varejo convencional.

Para quem busca uma receita diferente, a nutricionista Morgiana Maria Kormman sugere um escondidinho de almôndegas utilizando os produtos em oferta. A receita inclui batatas, queijo e as almôndegas em promoção.

O programa Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba. Além das famílias cadastradas, 163 entidades sociais e filantrópicas também são atendidas pela iniciativa.