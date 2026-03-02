Armazéns da Família oferecem descontos em alimentos pelo aniversário de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Armazéns da Família de Curitiba promovem de 3 a 7 de março a Semana da Economia, com descontos em alimentos básicos em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado em 29 de março. A iniciativa visa auxiliar famílias de baixa renda a ter acesso a produtos mais baratos que no varejo convencional.

Entre os destaques estão o arroz parboilizado Sabor Sul (5 kg) por R$ 11,99, coxa e sobrecoxa congelada Pioneiro a R$ 6,99 o quilo, farinha de trigo Globo (5 kg) por R$ 12,99 e aipim congelado Família Blatner ou Provale (1 kg) a R$ 6,99. As ofertas são válidas em todas as unidades enquanto durarem os estoques.

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas na capital, beneficiando cerca de um milhão de curitibanos. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso aos produtos com preços reduzidos. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas também são atendidas.

A Semana da Economia é uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que busca oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis, permitindo que os curitibanos mantenham uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas.