Armazéns da Família oferecem descontos em alimentos básicos esta semana

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 23/02/26 16h05
Armazéns da Família tem leite, frango e tilápia em oferta na Semana da Economia. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Os Armazéns da Família de Curitiba iniciam mais uma Semana da Economia de terça-feira (24/2) a sábado (28/2), com descontos em produtos alimentícios básicos. A ação visa auxiliar famílias de baixa renda a terem acesso a alimentos mais baratos que no varejo convencional.

Entre as ofertas, o leite integral Tirol (1 litro) será vendido por R$ 2,99, o peito de frango congelado Canção ou Pioneiro por R$ 12,99 o quilo, a posta de tilápia C.Vale (800 gramas) por R$ 14,99 e o óleo de soja Coamo (900 ml) por R$ 6,15. As promoções são válidas em todas as unidades, enquanto durarem os estoques.

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Podem se cadastrar famílias com renda de até cinco salários mínimos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que também são atendidas.

Para se cadastrar ou obter mais informações sobre o programa, os interessados devem procurar uma unidade do Armazém da Família ou consultar o site da Prefeitura de Curitiba.

