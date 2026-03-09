Não perca

Armazéns da Família oferecem descontos em alimentos básicos em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 09/03/26 11h02
Macarrão, pão, leite e frango são destaques da Semana da Economia dos Armazéns da Família. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Os Armazéns da Família de Curitiba realizam de 10 a 14 de março a Semana da Economia, com descontos em alimentos básicos. A ação acontece em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado em 29 de março.

Entre as ofertas, destaca-se o macarrão espaguete Dona Benta (500g) por R$ 2,39 e a coxa e sobrecoxa de frango congelada Pioneiro a R$ 6,99 o quilo. Para o café da manhã, o pão fatiado Leite Nino (500g) sai por R$ 3,99 e o leite integral Tirol (1 litro) por R$ 2,99.

As promoções são válidas em todas as unidades dos Armazéns da Família, enquanto durarem os estoques. O programa atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de 1 milhão de pessoas com renda de até 5 salários mínimos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas.

Para se cadastrar no programa e ter acesso aos produtos com preços reduzidos, as famílias interessadas devem comprovar renda de até 5 salários mínimos. Mais informações sobre o cadastro podem ser obtidas nos próprios Armazéns da Família ou no site da Prefeitura de Curitiba.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.