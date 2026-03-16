Armazéns da Família oferecem descontos em alimentos básicos em Curitiba

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Os Armazéns da Família de Curitiba promovem uma Semana da Economia especial de 17 a 21 de março, em comemoração ao aniversário da cidade. A iniciativa oferece descontos em alimentos básicos e opções para refeições completas, beneficiando famílias de baixa renda.

Entre os destaques estão o arroz parboilizado Sabor Sul (5 kg) por R$ 11,99 e a bisteca suína congelada a R$ 11,99 o quilo. Para o café da manhã, o pão fatiado Forma Camira (450g) sai por R$ 4,15 e o queijo mussarela fatiado Tirol (300g) por R$ 10,49. As ofertas são válidas em todas as unidades, enquanto durarem os estoques.

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas na capital, beneficiando cerca de um milhão de curitibanos. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso a produtos com preços reduzidos. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas também são atendidas pela iniciativa.

A Semana da Economia reforça o compromisso da Prefeitura em auxiliar as famílias de baixa renda a ter acesso a produtos mais baratos que no varejo convencional, permitindo que mantenham uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas.