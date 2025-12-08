Armazéns da Família mantêm preços promocionais até 19 de dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Armazéns da Família de Curitiba continuam com a programação especial de Natal da Semana da Economia até 19 de dezembro. A iniciativa visa garantir preços acessíveis em produtos essenciais e itens típicos das festas de fim de ano para famílias de baixa renda.

Sete itens permanecem com preço fixo até o dia 19, incluindo alimentos básicos como arroz, feijão, leite e macarrão. Nesta semana, de 9 a 13 de dezembro, entram em destaque três produtos natalinos: frango temperado (1kg) por R$ 9,99, panetone de frutas ou chocolate (400g) a R$ 7,99 e panetone trufado (400g) por R$ 10,45.

Impacto no orçamento familiar

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso aos produtos com preços reduzidos. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas também são atendidas.

A iniciativa busca auxiliar as famílias a manter uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas, especialmente durante o período de festas, quando as despesas costumam aumentar. Os interessados em se cadastrar no programa podem verificar os requisitos no site da Prefeitura de Curitiba.