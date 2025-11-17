Armazéns da Família fecham no feriado e mantêm ofertas da Semana da Economia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Armazéns da Família de Curitiba terão horário especial de funcionamento durante o feriado do Dia da Consciência Negra. As lojas abrirão apenas na terça (18/11) e quarta-feira (19/11), permanecendo fechadas de quinta a sábado (20 a 22/11). Apesar do recesso, as ofertas da Semana da Economia continuam válidas.

Entre os produtos em promoção estão o pão fatiado Nino Leite/Forma (500g) por R$ 4,80, o queijo mussarela Fatiado Tirol (300g) por R$ 10,49, o leite integral Terra Viva (1 L) por R$ 3,49 e o frango a passarinho congelado C.Vale (1 Kg) por R$ 8,99.

O programa Armazém da Família atende atualmente 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Podem se cadastrar famílias com renda de até cinco salários mínimos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que também são atendidas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a iniciativa visa oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis, permitindo que os curitibanos mantenham uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas. Os produtos comercializados nos Armazéns da Família têm preços reduzidos em comparação ao varejo convencional.