Armazéns da Família de Curitiba retomam atendimento com ofertas especiais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Armazéns da Família de Curitiba retomam o atendimento nesta terça-feira (6/1) com a primeira Semana da Economia do ano. Até sábado (10/1), os clientes encontrarão produtos básicos com preços reduzidos, como leite integral por R$ 2,99, arroz parboilizado 5kg por R$ 12,49 e feijão carioca por R$ 1,99.

A iniciativa da Prefeitura de Curitiba, coordenada pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, visa auxiliar famílias de baixa renda a terem acesso a alimentos mais baratos que no varejo convencional. O programa atende 353 mil famílias cadastradas na capital, beneficiando cerca de um milhão de curitibanos.

Além dos itens mencionados, a lista de ofertas inclui farinha de trigo (1kg) por R$ 2,99 e bebida láctea (200ml) por R$ 0,82. As promoções são válidas em todas as unidades do programa, enquanto durarem os estoques.

Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso aos produtos com preços reduzidos. O programa também atende 163 entidades sociais e filantrópicas.

Para se cadastrar ou obter mais informações sobre o programa Armazém da Família, os interessados devem procurar uma unidade próxima ou consultar o site oficial da Prefeitura de Curitiba.