Mais barato

Armazéns da Família de Curitiba oferecem descontos na Semana da Economia

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 24/11/25 17h01
Armazéns da Família têm Semana da Economia especial Black Friday. Foto: Levy Ferreira/SECOM

Os Armazéns da Família de Curitiba promovem a Semana da Economia de 25 a 29 de novembro, com descontos especiais em produtos de alta demanda. A iniciativa, que coincide com o período da Black Friday, visa oferecer preços mais baixos para famílias de baixa renda.

Entre os destaques estão arroz parboilizado Buriti (5 kg) por R$ 12,99, café Coamo (500 g) por R$ 16,99 e leite integral Terra Viva (1 litro) por R$ 2,95. Proteínas congeladas também têm preços reduzidos, como almôndega Meatfoods (1 kg) por R$ 13,99 e coxinha da asa Pioneiro (1 kg) por R$ 6,99.

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando aproximadamente um milhão de pessoas. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para acessar produtos com preços reduzidos. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas são atendidas pela iniciativa.

A Semana da Economia reforça o compromisso da Prefeitura em auxiliar o acesso a alimentos mais baratos que no varejo convencional. O programa é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e visa impactar positivamente o orçamento das famílias, permitindo uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.