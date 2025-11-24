Armazéns da Família de Curitiba oferecem descontos na Semana da Economia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Armazéns da Família de Curitiba promovem a Semana da Economia de 25 a 29 de novembro, com descontos especiais em produtos de alta demanda. A iniciativa, que coincide com o período da Black Friday, visa oferecer preços mais baixos para famílias de baixa renda.

Entre os destaques estão arroz parboilizado Buriti (5 kg) por R$ 12,99, café Coamo (500 g) por R$ 16,99 e leite integral Terra Viva (1 litro) por R$ 2,95. Proteínas congeladas também têm preços reduzidos, como almôndega Meatfoods (1 kg) por R$ 13,99 e coxinha da asa Pioneiro (1 kg) por R$ 6,99.

O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando aproximadamente um milhão de pessoas. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para acessar produtos com preços reduzidos. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas são atendidas pela iniciativa.

A Semana da Economia reforça o compromisso da Prefeitura em auxiliar o acesso a alimentos mais baratos que no varejo convencional. O programa é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e visa impactar positivamente o orçamento das famílias, permitindo uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas.