Área de escape da BR-376, em Guaratuba, já salvou 554 vidas

A área de escape da BR-376, na altura do km 667,3, em Guaratuba, completou cinco anos de operação no último dia 16 de novembro. Desde a implantação, foram registradas 272 entradas de veículos no local, com 554 vidas salvas – de acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul que administra o trecho.

“Somente na BR-376, no Paraná, são duas áreas de escape que juntas já salvaram mais de mil vidas. Se considerarmos a área de escape da Régis Bittencourt, esses dispositivos de segurança já salvaram 1.246 vidas desde a implantação”, comentou o diretor superintendente da Arteris Regional Sul, Cesar Sass.

A área de escape foi construída na margem esquerda da pista Sul (sentido Santa Catarina) no km 667,3 da BR-376, justamente para facilitar o acesso de veículos com problemas mecânicos. A estrutura tem faixa de aproximação de 500 metros para entrada, com sinalização horizontal indicativa quadriculada, caixa de cinasita com 1,1 metro de profundidade e 150 metros de extensão, e duas faixas laterais pavimentadas para operação e transbordo dos veículos.

A estrutura possui duas pontes rolantes sob trilhos com capacidade para a movimentação de até 70 toneladas. Com esses equipamentos, é possível remover os veículos que utilizarem a área de escape de forma mais ágil, otimizando a operação e a liberação do espaço.