Previsão do tempo

O sol deve seguir brilhando em Curitiba nesta quinta-feira (12), segundo o Instituto Simepar. Uma massa de ar seco predomina o estado e segue presente, deixando o dia estável e sem chuvas, com temperaturas amenas pela manhã e calor no período da tarde na capital.

A cidade amanheceu com um fraco nevoeiro nesta quinta-feira, mas o céu deve permanecer com poucas nuvens durante a tarde. Em Curitiba, os termômetros devem variar entre 16ºC e 29ºC.

Litoral

O tempo bom se repete nas praias do estado nesta quinta-feira. Segundo o Simepar, a máxima prevista é de 30ºC em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, com mínima próxima dos 22°C.

Nas demais regiões do estado, a massa de ar seco também garante mais um dia de tempo estável. Nas faixas norte e oeste, o sol brilha desde cedo e o tempo fica quente. De acordo com a meteorologia, Foz do Iguaçu deve apresentar máxima de 36°C. Já na região de Paranavaí, a máxima pode chegar aos 33°C.