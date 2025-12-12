App do Bradesco caiu? Usuários apontam falha desde cedo nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Clientes do Bradesco estão enfrentando dificuldades para acessar o aplicativo do banco desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12/12). Ao tentar entrar no sistema, os usuários se deparam com a mensagem: “Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver. Tente mais tarde”.

O problema começou por volta das 7h e se estendeu ao longo do dia, causando transtornos para quem precisava realizar operações bancárias. A falha foi confirmada pelo site DownDetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais.

Nas redes sociais, clientes não pouparam críticas à instituição financeira. “Desde as 6hrs da manhã não consigo fazer login no app, uma vergonha para o banco. Já são várias horas sem conseguir acessar minha conta. Os usuários que se virem, né Bradesco?”, desabafou um correntista no site DownDetector, que aponta falhas em sistemas.

A falha acontece justamente em um dia de grande movimentação bancária, véspera de fim de semana, proximidade do feriado, quando muitos clientes costumam organizar suas finanças.

Para quem precisa realizar operações urgentes, as alternativas são utilizar o internet banking pelo navegador, procurar caixas eletrônicos ou dirigir-se a uma agência física.

E aí Bradesco?

A reportagem tentou contato com o banco para ter uma resposta, mas ainda não obteve sucesso e está aberta para um eventual posicionamento.

Manda pra Tribuna!

