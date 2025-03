Apostas feitas em bairros de Curitiba ganham prêmio com a Lotofacil 3348

A sorte sorriu para quatro moradores de Curitiba, na noite da última sexta-feira (21). O sorteio da Lotofácil 3348, uma das loterias mais populares da Caixa Econômica Federal, premiou os apostadores curitibanos com valores que certamente farão diferença em seus bolsos.

Resultado Lotofácil 3348: 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25

As apostas vencedoras foram feitas nos seguintes bairros de Curitiba: Loterias Bolão da Sorte, no Bacacheri, Lotérica Lua da Sorte, no Sítio Cercado, e República Loterias, no Portão. Curitiba teve ainda ganhadores que fizeram apostas pelo internet banking, segundo o resultado da Lotofácil divulgado pela Caixa.

Cada um dos quatro sortudos embolsou R$ 1.615,22 como prêmio secundário da Lotofácil. Embora não tenham acertado as 15 dezenas necessárias para o prêmio principal, os apostadores conseguiram um feito notável ao acertar 14 números, garantindo assim uma fatia considerável do prêmio.

A boa notícia para os amantes de loterias é que as oportunidades não param por aí. Um novo sorteio da Lotofácil está marcado para este sábado (22), com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão para quem acertar as 15 dezenas. Os interessados em tentar a sorte podem fazer suas apostas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

Para os curitibanos que sonham em ser o próximo grande vencedor, a dica é manter-se informado sobre o resultado da Lotofácil aqui na Tribuna.

Enquanto a cidade celebra os quatro novos ganhadores, a expectativa cresce para o próximo sorteio. Quem sabe se Curitiba não terá mais uma vez destaque nos resultados da Lotofácil? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a esperança de uma vida melhor continua movendo milhares de apostadores em todo o país.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS BOLAO DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$1.615,22 CURITIBA/PR SILCE 15 Não Simples 1 R$1.615,22 CURITIBA/PR LOTERIAS LUA DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$1.615,22 CURITIBA/PR REPUBLICA LOTERIAS LTDA – ME 15 Não Simples 1 R$1.615,22