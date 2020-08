Dois curitibanos faturaram a quina do concurso 2286 da Mega Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (06). O prêmio total era de R$ 3 milhões, mas cada uma das apostas feitas em Curitiba faturou R$ 56 mil ao acertar cinco números. O prêmio principal acumulou.

+Leia mais! Resultado da Lotofácil 2003: veja os números sorteados nesta quarta (5)

Segundo a Caixa Econômica Federal as lotéricas da sorte são a Lotéricas Guairacá – que tem sede no Guabirotuba e no Alto da XV – e na Lotérica Zacarias, no Centro de Curitiba. Foram duas apostas simples, de seis números, que faturaram a quina da Mega Sena.

Os números sorteados na Mega Sena 2286 foram 09, 21, 30, 41, 42 e 43. O próximo sorteio da Mega Sena acontece no sábado (08), e tem como prêmio o valor de R$ 6,5 milhões.

>>> Confira o resultado de todas as loterias da Caixa

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar basta marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você pela Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, na chamada Teimosinha. As apostas da Mega Sena custam R$ 4,50 a simples, com seis números, e R$ 22,5 mil a máxima, com 15 números.

Bolão da Mega Sena

No bolão é possível realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.