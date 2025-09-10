Apostador de Curitiba leva R$ 34 mil na quina da Mega Sena 2912

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um morador de Curitiba entrou para o time dos quase sortudos da Mega Sena após o sorteio do concurso 2912, realizado na noite desta terça-feira (9). Embora o prêmio principal de R$ 47 milhões tenha acumulado – já que ninguém cravou as seis dezenas -, uma aposta feita na Lotérica Zacarias, no Centro de Curitiba, garantiu a bolada de R$ 34.049,50 ao acertar cinco números.

Resultado da Mega Sena 2912: 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59.

E a sorte não sorriu apenas para a piazada de Curitiba. O Paraná teve outros ganhadores da quina, com apostas premiadas em Maringá, Toledo e União da Vitória. Cada um desses apostadores também vai levar para casa os mesmos R$ 34 mil.

Bolada de R$ 50 milhões no próximo sorteio

Como ninguém conseguiu acertar as seis dezenas, o prêmio principal da Mega Sena volta acumulado. O próximo sorteio acontece na quinta-feira (11/09/2025) e pode encher o bolso do sortudo com até R$ 50 milhões.

Quem quiser tentar a sorte pode fazer sua aposta até às 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica credenciada pela Caixa ou pelo aplicativo oficial. O jogo simples custa R$ 5.

