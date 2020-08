Um apostador de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba faturou R$ 547 mil na Lotofácil 2013, sorteada na noite desta segunda-feira (17). O prêmio total era de R$ 2,5 milhões, mas foram cinco apostas vencedoras, o que rendeu mais de meio milhão para cada um.

publicidade

A aposta vencedora da Lotofácil em Pinhais foi feita na Flórida Loterias. Os números sorteados pela Lotofácil 2013 foram: 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25.

Outros ganhadores da Lotofácil 2013

14 acertos

578 apostas ganhadoras, R$ 905,44

13 acertos

16161 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

169887 apostas ganhadoras, R$ 10,00

publicidade

11 acertos

825856 apostas ganhadoras, R$ 5,00

>>> 15Confira o resultado de todas as loterias da Caixa

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil é possível marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50, já a máxima, com 20 números, custa R$ 38,7 mil.

Bolão da Lotofácil

Para participar do Bolão Caixa basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).