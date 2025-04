Aposta de Curitiba leva prêmio máximo da Lotofácil 3356

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta de Curitiba está entre as duas premiadas do concurso 3356 da Lotofácil, que correu nesta segunda-feira. O vencedor ou vencedora mora fez a sua aposta na Chamma Loterias (R. Odir Gomes da Rocha, 1060), localizada no bairro Tatuquara, um dos mais populosos da capital paranaense. O prêmio para o sortudo é de R$ 988.704,74. A outra aposta vencedora é da cidade de São Roque (SP).

Os números sorteados foram: 04, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24

Curitiba teve ainda outras duas apostas premiadas com 14 acertos, que é o segundo melhor prêmio da Lotofácil. Eles vão ganhar R$ 2.543,67. A aposta simples na Lotofácil custa R$ 3.