Aposta de Curitiba crava Lotofácil e ganha prêmio de quase R$ 3 milhões

Um morador de Curitiba teve um motivo especial para comemorar nesta semana. O sortudo acertou os 15 números do concurso 3389 da Lotofácil, uma das loterias mais populares do país, e vai embolsar nada menos que R$ 2,8 milhões. O prêmio milionário foi dividido entre a aposta feita na capital paranaense e outra realizada por meio eletrônico.

Resultado Lotofácil 3389: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24

A aposta de Curitiba foi feita na Loteria Água Verde, localizada na Avenida República Argentina, no bairro Água Verde. Foi uma aposta simples de 15 números que rendeu um prêmio de nada menos que: R$ 2.838.249,21. Nada mal, hein??

Além do curitibano uma oposta de Brasilia, no Distrito Federal, cravou os números da Lotofácil 3389. As duas dividirão um prêmio de R$ 5 milhões.

Os novos milionários da Lotofácil têm até 90 dias para retirar o prêmio em uma agência da Caixa.

Lotofácil tem prêmio de R$ 7 milhões hoje

Isso mesmo! A Lotofácil 3390, por ser um concurso especial, tem um valor maior como prêmio: R$ 7 milhões. Para apostar o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

