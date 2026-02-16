Aposentadas encontram saúde e integração em atividades gratuitas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas ex-servidoras da Prefeitura de Curitiba, Licimar Delfino Porfírio, 72 anos, e Neusa Terezinha Brey, 68 anos, aproveitam a aposentadoria para praticar atividades físicas gratuitas no Centro de Esportes e Lazer Arthur Bernardes, no bairro Vila Izabel. As aposentadas participam de aulas de ginástica e vôlei adaptado, relatando benefícios para a saúde física e mental.

Licimar, professora aposentada, frequenta aulas de ginástica duas vezes por semana desde 2017 e recentemente ingressou no time de vôlei adaptado para idosos. Ela conta que antes sentia dores ósseas intensas, mas após iniciar as atividades, não sente mais dores e perdeu o medo de praticar esportes.

Neusa, aposentada há 3 anos, destaca a importância da prática esportiva nesta nova fase da vida. “Eu morria de medo de me aposentar, ficar em casa, não interagir com ninguém. Ir ao centro de esportes mudou isso, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido”, relata. Ela também participa do time de vôlei adaptado e chegou a competir em campeonatos e jogos municipais em 2025.

As turmas das quais as aposentadas participam têm faixa etária de 60 a 80 anos, incluindo servidores aposentados e população em geral. Além dos benefícios físicos, as atividades promovem interação social e sensação de pertencimento.

O programa Curitiba em Movimento, da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), oferece mais de 100 modalidades esportivas gratuitas. As aulas foram retomadas em 9 de fevereiro para alunos já inscritos. Novas inscrições para atividades aquáticas serão abertas em 25 de fevereiro, e para atividades não aquáticas em 26 de fevereiro, através do portal Curitiba em Movimento.