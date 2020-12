Após suspender a captação de água no Rio Iguaçu por uma suspeita de contaminação, a Sanepar informou, na manhã desta quarta-feira (16), que a estação de água voltou ao normal e que o reservatório está cheio, mas que não sabe ainda o que causou a contaminação. O problema afetou 900 mil pessoas em Curitiba e região metropolitana e deixou a população preocupada quanto à qualidade do líquido. Ainda na noite desta terça-feira a Sanepar retomou a captação de água no rio.

Segundo a nota da empresa responsável pelo abastecimento, às 23 horas de terça-feira (15), foi iniciado a abastecimento nos reservatórios que recebem água a partir da unidade de tratamento do Iguaçu. O processo seguiu até às 5h da manhã quando a água chegou no bairro Parolin. A Sanepar informou ainda que moradores do Portão podem enfrentar alguns problemas pontuais, mas que a companhia está atenta para intervir e que a produção está na capacidade máxima.

A reportagem da Tribuna do Paraná checou com comerciantes do Xaxim, Sitio Cercado e Portão. Todos confirmaram que a água já tinha retornado.

Água Contaminada?

A Sanepar paralisou a captação de água no Rio Iguaçu depois de notar que a água não estava dentro dos parâmetros para ser tratada. Estima-se que 900 mil pessoas ficaram sem água na manhã de terça-feira. A Sanepar ainda não sabe o que causou a possível contaminação na água, mas relatou que não se trata de uma substância tóxica.

O centro de testes da Sanepar realiza de hora em hora testes para verificar a qualidade do Rio Iguaçu, procedimento que é realizado normalmente. O Instituto Água e Terra (IAT), do governo do estado, encaminhou técnicos para verificar a qualidade da água na região com suspeita de contaminação e assim investigar se a contaminação deu-se pelo aumento de chuvas ou lançamento de poluentes por alguma empresa da região. Uma equipe retornou nesta quarta-feira no Rio Pequeno, afluente do Rio Iguaçu, e nada foi constatado até o momento.