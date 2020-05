Os donos de restaurantes de Curitiba que desejarem poderão receber uma visita técnica da Polícia Militar (PM) para verificar questões de segurança dos seus estabelecimentos. A iniciativa faz parte de uma parceria firmada entre a instituição e a Abrasel-PR, após reunião que discutiu a melhoria da segurança dos bares e restaurantes da capital por meio de ações preventivas nesta semana.

publicidade

Durante a pandemia, os arrombamentos se tornaram frequentes em bares e restaurantes de Curitiba, gerando em alguns casos, prejuízos de mais de R$ 10 mil para o comerciante.

LEIA MAIS – Estudo técnico vai definir se Polloshop será reaberto, mantendo mil empregos

“Quem fará a visita será o comandante de cada área. Se o restaurante fica no Boqueirão, quem irá até lá é o comandante do Boqueirão. Vamos orientar os empresários onde eles podem instalar uma grade ou subir um muro, por exemplo”, afirma o comandante do 1º CRPM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Restaurante em Curitiba sofreu sete arrombamentos em dois meses. Foto: colaboração.

Como participar?

Para receber a visita o empresário deve se inscrever para participar primeiro de uma palestra que será realizada na próxima quinta-feira (4) às 9h30 no auditório do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Centro. Na palestra, a PM passará dicas de segurança para estabelecimentos comerciais.

publicidade

LEIA AINDA – Rodízio no abastecimento de água tem nova tabela com normalização até 1º de junho

As inscrições podem ser feitas diretamente com a Abrasel pelo e-mail dir.executivopr@abrasel.com.br. Devido às orientações de distanciamento as vagas e visitas técnicas são limitadas a 25 pessoas num primeiro momento.

Restaurante Quintana, no Batel, sofreu arrombamento na última quinta-feira (21) e teve fachada incendiada. Foto: colaboração.