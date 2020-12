O tempo fica instável em Curitiba e região nesta terça-feira (22). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria que passa pelo oceano e se junta a um sistema de alta pressão muda os ventos de direção. Eles passam a transportar umidade para o continente e deixam o céu mais nublado na capital. O Litoral também deve ter um dia mais fechado. Não há previsão para chuvas intensas

Em Curitiba, as temperaturas também devem ficar mais amenas nesta terça, com pouca amplitude térmica. O mapa do Simepar aponta os termômetros marcando temperaturas entre 14º C e 19º C ao longo do dia. “Temos os ventos mudando de direção para leste/sudeste. Com isso, a umidade do oceano chega ao continente e o sol se esconde mais. Com o céu carregado de nuvens, as temperaturas devem oscilar pouco e se manterem amenas”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Ainda de acordo com Braun, chuviscos ocasionais podem ocorrer em alguns momentos. “Por causa da umidade que atua no Paraná como um todo. Nesses dois dias, terça e quarta, há chance de alguma chuva”, aponta o meteorologista.

Litoral

As praias do Paraná também devem ter uma terça-feira de céu nublado e com chance de chuva. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 19º C e 27º C.