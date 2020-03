A reclamação na demora em receber o atendimento telefônico fará com que a prefeitura de Curitiba dobre o número de atendentes no telefone que estão auxiliando a população quanto a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas passam mais de meia hora na espera e podem desistir de uma ligação importante.

Uma leitora da Tribuna entrou em contato e disse que na primeira tentativa de ligação, foi colocada na 70ª posição na fila de espera e que desistiu 20 minutos depois. Ela esteve no mesmo ambiente que um dos infectados e ficou preocupada por não conseguir orientação após começar a sentir alguns sintomas.

A reportagem da Tribuna do Paraná fez um teste e realmente a reclamação das pessoas faz sentido. Na manhã desta quarta-feira, ao ligar no telefone 3350-9000, foi preciso permanecer na linha por 38 minutos e 46 segundos. Na fila, a Tribuna chegou a ficar na 36° posição.

O novo telefone foi ativado para evitar congestionamentos nas linhas de atendimento do Samu, que anteriormente estava prestando informações à população sobre o coronavírus.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o atendimento começou com 4 atendentes (profissionais de saúde) + 2 médicos. Na terça-feira, com a confirmação de casos em Curitiba, o número passou para 8 atendentes com 2 médicos. Até o fim da semana, a promessa de 16 atendentes com 4 médicos.

Aplicativo

Outra forma de acesso às informações é por meio do aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde para o Covid-19. Ele está disponível no Curitiba App, o aplicativo de serviços da cidade, que pode ser baixado nas versões iOS e Android. O telefone é 99876-2903

Quem deve ligar?

A prefeitura de Curitiba reforça que não é para ficar ligando nos telefones caso não tenha viajado ao exterior ou até mesmo para o Rio de Janeiro e São Paulo nos últimos 14 dias. Além disto, é preciso apresentar sintomas como febre e coriza ou febre e dor de garganta. Devem ligar também para quem esteve em contato com alguém que retornou de viagem de outro país.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

