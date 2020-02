A chuva tende a diminuir em Curitiba nesta terça-feira (11), mas as temperaturas ainda não devem voltar a subir. Segundo o Instituto Simepar, após a passagem da frente fria que trouxe a nebulosidade a partir do início da tarde do domingo (9), agora uma massa de ar mais estável avança sobre o Paraná. Ainda há possibilidade de chuva, mas a tendência é de que o sol predomine entre nuvens no estado.

Em Curitiba, de acordo com o Simepar, a previsão é de um céu nublado nesta terça, mas sem registro de chuvas significativas. Ainda segundo o instituto meteorológico, as temperaturas, Máxima e Mínima, devem variar entre 15°C e 21°C. A velocidade dos ventos pode chegar aos 30 km/hora. Conforme explica o Simepar, na quarta-feira (12) há possibilidade do sol aparecer um pouco mais, no entanto, o céu só deve estar totalmente aberto na sexta-feira (14).

Litoral

No Litoral, a previsão também é de um dia com o céu mais estável nesta terça-feira. Ao contrário de Curitiba, nas praias ainda há previsão de chuvas isoladas, mas a tendência é do tempo ir melhorando ao longo do dia. Segundo o Simepar, as temperaturas à beira-mar tendem a subir mais do que na capital. Em Guaratuba, por exemplo, o Simepar aponta uma variação térmica entre 21° C e 26° C.

Nas demais regiões do Paraná, a expectativa geral é de uma terça-feira já mais quente, por causa do céu mais aberto. Em Foz do Iguaçu, o Simepar prevê Máxima de 35° C. Já em Francisco Beltrão, os termômetros tendem a marcar 31° C de máxima.