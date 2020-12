O tempo deve mudar em Curitiba e região a partir da noite deste domingo (13), quando a chuva deve chegar. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) uma frente fria que chega ao Paraná aumenta a instabilidade em todo o estado. Em algumas áreas, como o Oeste e Sudoeste, estão previstas chuvas isoladas já pela manhã.

No começo da noite de sábado (12), um temporal a região de Curitiba depois de um dia abafado e com máxima que chegou aos 31,8ºC. O tempo fechou e uma forte chuva com ventos fortes, raios e trovoadas assustou.

Em Curitiba, a chuva deve avançar até pelo menos a sexta-feira (18). De acordo com o Simepar, as precipitações serão significativas. Da noite do domingo até o fim da madrugada de segunda, o mapa meteorológico aponta um acumulado de pelo menos 22 milímetros de chuva. Já as temperaturas variam em Curitiba entre 20º C e 28º C neste domingo.

O tempo chuvoso tem sido aguardado em Curitiba e região por causa da estiagem no Paraná. Com a seca, a Companhia de Abastecimento (Sanepar) tem realizado rodízios no fornecimento de água dos bairros da capital. A meta da Sanepar é chegar a uma economia de 20% ao mês para resguardar os níveis dos reservatórios. No sábado (12), conforme a Sanepar, eles operavam com um nível de cerca de 35,40%.

Litoral

Assim como em Curitiba, o tempo também segue instável nas praias do Paraná. Há chance de chuva neste domingo e ao longo da semana. Segundo o Simepar, no domingo, as temperaturas devem variar no Litoral entre 21º C e 32º C.