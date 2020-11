De olho no tempo!

A chuvarada que atingiu Curitiba nesta quarta-feira (11), e que era bastante esperada por causa da forte estiagem pela qual passou a região nos últimos meses, não deve ser repetir com tanta intensidade nesta quinta-feira (12). Nesta quarta-feira foram registrados 51 milímetros de chuva. A chuva é importante para que os rodízios não fiquem mais severos na Grande Curitiba.

“Nesta quinta-feira o tempo será abafado no Paraná, com possibilidade de chuva a atarde, típicas de primavera. Pontualmente poderemos ter chuva mais forte, rápidas e passageiras.”, disse o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar. Em Curitiba, a chuva está prevista a partir das 16h.

Em Curitiba as temperaturas ficam entre os 16 e 26 ºC. O que chama a atenção é a elevação das temperaturas nos próximos dias. No domingo, por exemplo, dia de eleição, a previsão aponta máxima de 32ºC para Curitiba. A razão é uma massa de ar quente que predomina no estado.

E no litoral?

Segundo o Simepar em Guaratuba, por exemplo, o dia será com temperaturas entre os 20 e 27ºC e com chuva entre o final da manhã e meio da tarde.