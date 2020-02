Uma frente fria que avança pelo oceano deve trazer instabilidade atmosférica para o Paraná, nesta terça-feira (18), e a chuva pode voltar a cair em Curitiba. A previsão do Instituto Simepar é de que isso ocorra mais no fim da tarde, com inclusive com possibilidade de risco laranja de temporal. A boa notícia é que as temperaturas devem continuar elevadas na capital. Até o fim de semana do carnaval, há previsão de melhora, mas o tempo não deve ficar totalmente aberto no feriado.

Segundo o Simepar, nesta terça, em Curitiba, os termômetros variam entre 19°C e 33° C. Ainda de acordo com a meteorologia, a probabilidade de chuva é de 95%, com rajadas de vento podendo chegar aos 22 km/hora. A onda de calor segue após Curitiba superar até o calor de Natal, no Rio Grande do Norte,

Na capital, a meteorologia prevê a continuidade da chuva até a manhã de sexta-feira (21), quando a nebulosidade deve começar a ficar mais variada. Com isso, a possibilidade de chuva constante diminui e o sol pode aparecer em vários momentos. Porém, a partir da noite de quinta-feira (20), as temperaturas voltam a ficar amenas. De acordo com o Simepar, a Máxima em Curitiba, na sexta, será de 23° C.

Risco Laranja de temporal

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o risco laranja engloba grande parte do Paraná e vale até às 22h desta terça-feira para 188 cidades paranaenses, inclusive Curitiba.

O alerta laranja engloba chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos. Os alertas são divididos em uma escala de cores que vai do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.

Litoral

Nesta terça-feira, as praias paranaenses devem estar com tempo nublado. Segundo o Simepar, o sol fica entre nuvens, mas as temperaturas seguem elevadas. Assim como em outras regiões do Paraná, a previsão é de chuva só a partir o fim da tarde. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 23° C e 32° C.

No fim de semana de carnaval, assim como em Curitiba, a nebulosidade deve ficar variável nas praias. Mesmo assim, o sol deve aparecer em diversos momentos do dia, mas as temperaturas serão amenas. Como informa o Simepar, mesmo com a variação atmosférica, sábado (22) deve ser o dia em que o céu fica mais aberto em Guaratuba e Matinhos. A Máxima prevista neste dia é de 25° C.

Outras regiões

Na terça-feira, entre o oeste, sudoeste e o sul do estado, as chuvas podem ocorrer já durante a manhã. Já na maior parte do Paraná, as precipitações ocorrem a partir da tarde. Segundo o Simepar, a exemplo de Curitiba e das praias, as temperaturas seguem elevadas no estado. Em Umuarama, por exemplo, a Máxima prevista é de 35° C. Em Foz do Iguaçu, os termômetros podem bater os 38° C.