Mudança brusca no tempo na Região Metropolitana de Curitiba. Até as 16h30 deste domingo (6), o tempo estava muito quente com valores em torno dos 30 °C, porém entre 17h e 18h o vento que soprava de norte/noroeste passou para sul/sudeste e trouxe ar gelado e a temperatura baixou 11,5 °C em apenas 2 horas. A previsão é de que as áreas de instabilidade aumentem ainda mais na capital e região na segunda-feira (7), feriado da Independência, amenizando as temperaturas.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), áreas de instabilidade que predominaram sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina avançam para o Paraná. Com isso, nuvens isoladas devem se formar em Curitiba a partir da tarde de segunda-feira e há condição para ocorrência de chuvas isoladas, de curta duração.

Neste início de semana, na capital, o Simepar prevê a variação nas temperaturas oscilando entre 15º C e 24º C.

Litoral

Nas praias, de acordo com a meteorologia, quem desceu a Serra do Mar para descansar no feriado seguirá sentindo os efeitos dos ventos que sopram do mar para o continente. Depois de um início de noite de domingo com uma garoa mais densa, na segunda-feira as nuvens baixas presentes na região ainda devem manter o céu parcialmente nublado, também com chance de queda de garoa a qualquer hora do dia.

De acordo com o Simepar, as nuvens também devem impedir que o dia esquente. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura máxima prevista é de 23º C, com mínima de 17º C.