Após ameaças de chuva em Curitiba e região na tarde e noite desta terça-feira (20), o tempo na capital deve ficar mais firme. O dia começou com sol e temperaturas amenas. Segundo o Simepar, as temperaturas podem chegar aos 25 graus de máxima, por volta das 14h. Não há probabilidade de chuva pelo menos para esta quarta-feira.

Segundo o Simepar, o calor não será expressivo somente na região metropolitana de Curitiba e nas praias. Mesmo assim, o tempo fica agradável. A previsão do Simepar aponta chuva significativa apenas para sábado (22.)

Temporal no interior

Segundo a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar, no Norte Pioneiro a chuva segue com intensidade moderada. Norte, noroeste e região central podem registrar chuva forte e isolada nesta quarta. A razão é um sistema de baixa pressão que traz um ar mais aquecido ao interior paranaense, gerando chuvas isoladas.