Contrariando os riscos de aglomeração, o que potencializa o contágio de coronavírus, manifestantes pró-presidente Jair Bolsonaro se concentraram na Boca Maldita, no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba, na tarde deste domingo (15). A manifestação começou às 14h, assim como manifestações semelhantes em outras cidades do Brasil.

Quinta-feira (12), o próprio presidente havia pedido em uma live pelas mídias sociais que seus apoiadores suspendessem a manifestação em todo o país pelo risco de contágio de coronavírus. Entretanto, neste domingo o Bolsonaro não só estimulou o protesto pelas mídias sociais, como participou da manifestação em Brasília.

Não há número exato de manifestantes no protesto na Boca Maldita. Entretanto, o calçadão está tomado de pessoas com bandeiras do Brasil e camisas verde e amarela. Muitos manifestantes estão usando máscaras cirúrgicas e também muitos passam álcool gel nas mãos. O protesto conta com um caminhão de som. A Polícia Militar (PM) acompanha o protesto.

Os protestos são a favor do governo federal e contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). “Coronavírus é o STF, o Gilmar Mendes. Essas são as pragas do Brasil”, protestou a manifestante Maria do Rocio quando perguntada se não tinha medo do contágio. “Não tenho medo de me contaminar porque o vírus não voa”, declarou Solange Bueno – o próprio Ministério da Saúde vem ressaltando a importância de se evitar aglomerações, que é um das principais formas de contágio.

