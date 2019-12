O aplicativo “190 PR”, desenvolvido pela Polícia Militar do Paraná, aumentou sua área de abrangência e começou a operar em mais 25 cidades do estado, inclusive em algumas da Região Metropolitana de Curitiba. A ferramenta permite que os usuários façam denúncias para a PM direto pelo smartphone.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o app lançado em outubro de 2018 agora já está ativo em 145 cidades. Nos próximos dias várias cidades das regiões de Cascavel, no oeste, e União da Vitória, no sul também receberão o serviço.

Podem ser feitas denúncias de perturbação de sossego, violência doméstica, acidentes de trânsito, com a possibilidade de envio de informações como fotos, vídeos e áudios.

Confira a lista nos novos municípios que passam a contar com a importante ferramenta.

28º Batalhão de Polícia Militar da Lapa

Lapa

Contenda

Campo do Tenente

Quitandinha

Pien

Rio Negro

Palmeira

Porto Amazonas

1º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Grossa

Ponta Grossa

Castro

Carambeí

Piraí do Sul

Jaguariaíva

Arapoti

Sengés

26º Batalhão de Polícia Militar de Telêmaco Borba

Telêmaco Borba

Ortigueira

Reserva

8ª Companhia Independente de Polícia Militar de Irati

Irati

Rebouças

Rio Azul

Fernandes Pinheiro

Teixeira Soares

Imbituva

Ipiranga

Ivaí

Guamiranga

Inácio Martins

O aplicativo está disponível para sistemas operacionais Android e iOS.