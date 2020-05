O frio deve permanecer intenso em Curitiba e região metropolitana nesta quinta-feira (27). Com céu limpo, o dia amanheceu com temperatura próxima dos 4º C. Porém, logo o sol se fez presente, elevando a temperatura no decorrer da manhã. Já no começo da tarde a sensação de frio diminui, quando os termômetros chegam aos 23º C. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a geada da manhã fez despencar as temperaturas no Centro-Sul do estado e também na região dos Campos Gerais.

Apesar do amanhecer gelado em grande parte do estado, as temperaturas devem ficar agradáveis na maioria das regiões do Paraná durante a tarde desta quinta-feira. Segundo o meteorologista Paulo Ricardo Barbieri, uma massa de ar frio e seco que atua sobre o estado mantém o tempo com temperaturas baixas e céu limpo pela manhã.

Como fica no interior?

Em União da Vitória, no Centro-Sul, a mínima chega aos 4ºC com a geada moderada pela manhã, com máxima de 23ºC no decorrer do dia. A geada, já mais leve, também chega em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, e a mínima pode chegar aos 3ºC, com máxima prevista para 23ºC.

