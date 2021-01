Curitiba registrou, nesta sexta-feira (8), 786 novos casos de covid-19 e 17 mortes de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Sete desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 12 homens e cinco mulheres, com idades entre 36 e 89 anos. Dois dos pacientes não apresentavam fatores de risco para complicações da doença.

Até agora são 2.340 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 115.546 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, São 6.719 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. 106.487 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

UTIs do SUS

Nesta sexta-feira (8), a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 83%. No momento restam 64 leitos livres.

Números da covid-19 em 8 de janeiro

786 novos casos confirmados

17 novos óbitos (7 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 115.546

Casos Ativos – 6.719

Recuperados – 106.487

Óbitos – 2.340