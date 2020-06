O rompimento de duas caixas d´agua fizeram com que moradores do Edifício Residencial Killian, no bairro São Domingos, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, fossem retirados dos apartamentos pelos bombeiros por volta das 7 h desta quinta-feira (25). Cerca de 40 mil litros de água invadiram os apartamentos do prédio de 12 andares.

A Defesa Civil acompanha a ocorrência e deve liberar a volta dos moradores para casa no meio da tarde após nova avaliação no prédio de alto padrão. A princípio, não houve dano estrutural no prédio.

As duas caixas d´agua são de fibra e comportavam 20 mil litros cada. Elas estavam envelopadas em alvenaria no alto do prédio. Com o rompimento, a vazão foi forte e invadiu rapidamente todos os apartamentos pelos corredores e pelas portas de emergência.

Os moradores foram informados pelo interfone de que deveriam deixar os apartamentos rapidamente após a chegada do Corpo de Bombeiros. “Não é muito comum isto acontecer e não está no nosso cotidiano. Foi uma enxurrada e a água foi parar na rua. Felizmente, não tinha ninguém nos corredores e nem nos elevadores”, afirma o coordenador da Defesa Civil de São José dos Pinhais, Luiz Augusto Sulek.

Ainda não se sabe o motivo do rompimento das caixas d’água. Uma perícia vai definir as causas. Uma das possibilidades é a mudança de temperatura ao longo do tempo que pode interferir na estrutura da caixa d´agua.

